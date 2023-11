Sinner campione imbattuto alle Nitto ATP Finals? Pronto assegno milionario

Le Nitto ATP Finals 2023 si avvicinano sempre di più e con il passare delle ore cresce di pari passo anche l'attesa di tutti i tifosi che assisteranno ai vari match tra gli otto Maestri che andranno in scena al Pala Alpitour dal 12 al 19 novembre. Ieri a Torino è arrivato Jannik Sinner, primo dei magnifici 8 ad arrivare nel capoluogo piemontese. L'azzurro ha iniziato ad allenarsi in vista delle prime sfide di domenica prossima, il tutto aspettando il sorteggio di giovedì 9 novembre che di sicuro farà capire meglio cosa dovremo aspettarci dal torneo, giunto alla sua terza edizione in Italia. Ovviamente avere un po' di fortuna nella definizione dei gironi potrebbe incrementare (il condizionale però è d'obbligo pensando alla grande qualità dei partecipanti) le possibilità di superare il turno e volare alle semifinali.