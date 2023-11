Trevisan batte Cornet in rimonta: 1-0 Italia sulla Francia in Bj King Cup

SIVIGLIA (Spagna) - Arriva il primo punto per l'Italia nelle Billie Jean King Cup Finals. Sul veloce indoor dell'Estadio Cartuja di Siviglia la sfida contro la Francia inizia con un successo azzurro: Martina Trevisan ha la meglio in rimonta su Alize Cornet per 2-6, 6-2, 6-2 in due ore e 12 minuti di gioco.