Nitto ATP Finals, Binaghi spinge Torino post 2025: "Arabia, zero biglietti"

L’orgoglio della città che vuole tenersi le Nitto ATP Finals contro tutto, in apparenza, mostrando i risultati e i progressi. Con il sostegno importante di Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel che usa il fioretto con eleganza, classe. "Abbiamo venduto il 40,2% dei biglietti all’estero, in 95 paesi differenti, 9 in più dello scorso anno. Gli acquirenti maggiori: Svizzera 4,46%, Germania 2,9%, Inghilterra 2,79% e Brasile 2,72%. E, segnalo all’Atp Tour, non un solo biglietto in Arabia. Ne abbiamo venduti in Qatar, negli Emirati. Ma non in Arabia. I numeri dei biglietti venduti, nel più grande impianto coperto d’Italia mostrano che non solo questo sarà il più grande evento di tennis in Italia, ma di tutto lo sport indoor in Italia". Il riferimento è per le Next Finals passate a Gedda, ma anche per le voci ricorrenti di una candidatura caldissima anche per le finali dei maestri mondiali.