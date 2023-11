Tennis, l'Italia femminile fa sognare: 2-0 alla Slovenia, è finale BJK Cup

Tathiana Garbin, capitano della squadra azzurra di Fed Cup, ha dichiarato: "È un sogno partito da lontano che oggi si realizza. Dietro questo risultato c'è tanto lavoro da parte di tutto il team e della Federazione. Sono orgogliosissima delle mie ragazze che hanno fatto qualcosa di straordinario: devono essere fiere per questo. Domani sarà un altro giorno e proveremo a divertirci. Per me è davvero una emozione grandissima. Ed è un insegnamento per i giovani che vogliono tutto e subito. Ci vuole invece lungimiranza: queste ragazze hanno costruito nel tempo la loro carriera e lo hanno fatto nel migliore dei modi. Il pubblico qui e fantastico: noi siamo un po'spagnole, loro sono un po' italiani. Però non ci si accontenta mai: domani sarà comunque una partita difficilissima ma noi scenderemo in campo per vincere".

Le parole di Paolini e Trevisan

Anche Jasmine Paolini ha espresso tutta la sua felicità: "È stata una bella settimana. Domani giocheremo l’ultima partita e ce la metteremo tutta ma comunque sono felicissima di essere in finale. Siamo cresciute tutte insieme: questa squadra ha avuto bisogno di un po’ di tempo ma ora ci siamo, e siamo forti e competitive. Una finale da dedicare a tutte noi e a tutto il team. Vamos, perché non è ancora finita…”. Successivamente si è espressa anche la Trevisan: "È stata veramente dura. Un sacco di emozioni, un sacco di prime volte: la prima semifinale per l’Italia dopo tanto tempo, un risultato ottenuto partendo da molto lontano. Tutte vogliamo dare il massimo. Io volevo fare bene soprattutto per Tathiana che ci ha sempre seguito fin da quando eravamo giovanissime. Onestamente non sono del tutto soddisfatta per come ho giocato ma l’importante era vincere”.