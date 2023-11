Tennis, Nardi trionfa a Matsuyama: è il quinto titolo Challenger

Luca Nardi ha trionfato a Matsuyama (80.000 di dollari di montepremi sul cemento) e ha conquistato il quinto titolo Challenger su sei finali giocate, il secondo del 2023. In finale, il giovane azzurro ha sconfitto con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2 il giapponese Taro Daniel, numero 86 del mondo.

Nardi in corsa per Next Gen Finals di Gedda

Con questo successo Nardi è virtualmente numero 126 nel ranking mondiale e rimane in corsa per aggiungersi a Flavio Cobolli nella lista degli azzurri alle Next Gen Finals di Gedda. Nel circuito Challenger, prima di Matsuyama, Nardi aveva festeggiato il titolo a Forlì, Lugano e Manacor nel 2022, e a Porto nel 2023. Quest'anno ha anche perso la finale a Pune.