Next Gen Finals, sulle orme di Sinner: chi sono i due italiani in gara

Non solo le Nitto ATP Finals di Torino, con Sinner che sta deliziando il pubblico del Pala Alpitour. Dal 28 novembre, e fino al prossimo 2 dicembre, a Gedda, in Arabia Saudita, andranno in scena le Next Gen Finals, l'analogo torneo riservato ai migliori otto interpreti under 21 del tennis. Sono stati ufficializzati i partecipanti per l'edizione 2023 e figurano ben due italiani. Di seguito la lista in ordine di posizionamento nel ranking: