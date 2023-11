Davis, Sinner e Djokovic a Malaga: la sfida continua a distanza

MALAGA (Spagna) - Neanche un giorno di riposo per Jannik Sinner che dopo la finale delle Nitto Atp Finals di Torino è già arrivato a Malaga per la fase finale della Coppa Davis. Sinner è arrivato in Spagna con un volo privato da Nizza e ha trovato ad accoglierlo il direttore della Davis, il veterano tennista spagnolo Feliciano Lopez.