Sinner, sulla strada di Djokovic: la Davis e uno Slam, la sfida è lanciata

Me lo tengo così, il Sinner che ci ha incantato in queste giornate torinesi. Giovane e poco smaliziato, ancora a corto dell’esperienza che serve a contrastare uno come il Djoker, che ne ha sin troppa, ma veloce di braccia e di pensieri, potente nelle esecuzioni, giocatore vero nelle scelte, e leale in campo e con le parole. Ha fatto il possibile, ma Nole stavolta ha giocato in modo quasi perfetto. Anzi, mi viene voglia di togliere quel “quasi”, perché la sua recita è stata di altissimo livello dal primo all’ultimo colpo. Il miglior Djoker dell’anno, spuntato da chissà dove nel momento giusto, quando gli avversari più giovani, e Sinner prima di tutti, l’hanno avvicinato fino a minacciare i suoi possedimenti. In questi frangenti il campione si rivela, ed è stato incredibile vedere il numero uno crescere a dismisura da un match all’altro. Aveva finito il round robin balbettando contro Hurkacz, poi costretto a ringraziare Sinner, che battendo Rune gli aveva garantito l’approdo alla semifinale, e si è presentato in campo contro Alcaraz che era un altro. Un monumento all’agonismo, alla combattività, alla serietà che mette nelle cose in cui crede. In fondo, il solito Djokovic… Ma era da un po’ che non lo vedevamo, malgrado le vittorie siano state - anche in questo 2023 - numerosissime.