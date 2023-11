Bocelli invita Federer sul palco a Zurigo e canta per lui: Roger in lacrime

Da quando si è ritirato dal tennis, Roger Federer si dedica ai propri affari e alle proprie passioni che lo portano spesso in giro per il mondo. Qualche giorno fa, però, ha deciso di restare a casa, in Svizzera, per assistere al concerto del tenore italiano Andrea Bocelli all'Hallenstadion. Saputa della presenza della leggenda del tennis tra la platea, sold out, il cantante, in inglese, ha invitato Federer a raggiungerlo sul palco. Con la sua solita classe, Roger si è alzato, ha salutato con un cenno il resto del pubblico e ha raggiunto Bocelli.