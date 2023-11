Djokovic in Coppa Davis parte subito con una forte critica: “Così è troppo”

Dopo la vittoria delle Nitto ATP Finals a Torino, Novak Djkovic punta ora alla conquista della Coppa Davis alla guida della Serbia, che domani esordirà nel torneo nei quarti contro la Gran Bretagna: "Non potrei essere più felice del modo in cui ho giocato in semifinale e finale a Torino, quindi spero di portare questa energia e questo livello di prestazione in Coppa Davis. È l'ultima settimana della stagione, quindi è necessario l'ultimo sforzo da parte di tutti noi, ma la Davis è uno dei miei più grandi obiettivi della stagione e spero di poter contribuire alla vittoria". Il tennista serbo ha poi espresso alcune critiche al format di un torneo che da quattro anni si tiene in Spagna: "Quattro anni di fila sono troppi, secondo me. Questa è una competizione globale e penso che le finali, se vuoi mantenerle a quattro od otto squadre, non dovrebbe restare nello stesso posto per più di un anno".