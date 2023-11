Berrettini, l’addio al tennis, la verità su Sinner e Santopadre: “Avevo i brividi”

MALAGA (Spagna) - Ha voluto essere al fianco dei compagni per queste Finals di Coppa Davis, Matteo Berrettini non sarà a disposizione di Volandri ma vuole essere vicino al team azzurro. Alla vigilia dei quarti di finale contro l'Olanda, il tennista romano si racconta in conferenza stampa trattando tanti temi, dal ritorno in campo al cambio di allenatore fino ai mesi difficili vissuti dopo il terribile infortunio alla caviglia subito agli US Open. Berrettini racconta: "Sono sono venuto qui per me e per la squadra per prendere energia positiva allenandomi con i ragazzi e divertendomi sugli spalti. Purtroppo non posso stare in campo, ma credo fortemente nel gruppo. Ho parlato con Filippo Volandri. Erano tutti molto contenti di avermi con loro e quindi ho preso l'aereo e sono venuto qui. La squadra la vedo bene. La vedo con la tensione giusta, la vedo pronta. Poi sappiamo bene ci possono sempre essere un milione di sorprese. Direi anche che Jannik è pure discretamente in forma, quindi siamo pronti alla battaglia".