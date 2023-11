Coppa Davis, c’è la prima semifinale: l’Australia raggiunge la sorpresa Finlandia

MALAGA (Spagna) - E' l'Australia a raggiungere la Finlandia nella semifinale di Coppa Davis in corso a Malaga dove cresce l'attesa per l'esordio dell'Italia contro l'Olanda. Alla nazionale australiana serve il successo nel doppio dopo la perfetta parità stabilita dai due match singolari per superare la Repubblica Ceca. Dopo una lunga maratona sono Matthew Ebden e Max Purcell a conquistare l'incontro decisivo in 6-4, 7-5 contro Jiri Lehecka e Adam Pavlasek. Una Repubblica Ceca che ha cambiato all'ultimo la coppia del doppio con la sostituzione di Jakub Mensik con Jiri Lehecka, quest'ultimo era stato battuto da poco nello scontro singolare contro De Minaur.