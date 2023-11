Italia-Olanda, diretta Davis: Sinner, Arnaldi e Sonego, ora e programma tv

MALAGA (Spagna) - Terminate le Atp Finals di Torino, con un super Jannik Sinner che ha ceduto solo in finale al fenomeno Novak Djokovic, manca solo un appuntamento prima della chiusura della stagione tennistica, le Finals di Coppa Davis a Malaga . Per l'Italia capitanata da Filippo Volandri la sfida che vale un posto alle semifinali sarà contro l'Olanda, un quarto di finale delicato per i convocati azzurri. Il numero 4 del mondo (che aveva saltato la fase a gironi a Bologna), Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli affronteranno nei due singolari e nel doppio in caso di parità Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Wesley Koohlof, Gijs Brouwer e Jean-Julien Rojer guidati da Paul Haarhuis. Assenti dal team azzurro Matteo Berrettini (presente in Andalusia in modalità tifoso) e Fabio Fognini (escluso anche a Bologna). Chi avrà la meglio affronterà o la Gran Bretagna o la Serbia di Novak Djokovic.

Dove vedere Italia-Olanda in tv e in streaming

La sfida tra Italia e Olanda, valida per i quarti di finale di Coppa Davis, andrà in scena dalle ore 10.00 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga e sarà visibile in diretta in chiaro su Rai 2 oltre a Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulle piattaforme Sky Go e RaiPlay.