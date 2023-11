L’Italia di Sinner in semifinale, quando gioca: data e orario della Coppa Davis

MALAGA (Spagna) - La nazionale azzurra soffre, ma supera l'Olanda in rimonta nei quarti di finale e strappa il pass per le semifinali di Coppa Davis . Dopo il ko nel primo singolare di Arnaldi contro Van de Zandschulp e il pari di Sinner contro Griekspoor, è il terzo e decisivo match a reglare il successo contro gli orange. La coppia Sinner-Sonego si impone su Koolhof e Griekspoor regalando a capitan Volandri l'accesso nella top 4 della competizione. Attesa per l'avversaria che uscirà fuori dall'incontro tra la Gran Bretagna e la Serbia del numero 1 al mondo, Novak Djokovic.

Quando gioca l'Italia in semifinale

La sfida dell'Italia in semifinale di Coppa Davis, in attesa di capire l'avversaria tra Gran Bretagna e Serbia, andrà in scena dalle ore 12.00 al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga sabato 25 novembre. Questo il programma che attende la nazionale italiana, in palio un posto nella finale che nell'altra semifinale sarà conteso tra Australia e Finlandia.