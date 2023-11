Djokovic, furia sulla Coppa Davis. Test antidoping a sorpresa: “Una vergogna”

Grandi polemiche da parte di Novak Djokovic per un contro antidoping a sorpresa prima della partita di Coppa Davis contro Norrie a Malaga. Il campione serbo si è infuriato in conferenza stampa, parlando di gestione scandalosa della WADA (l'Agenzia antidoping mondiale) che gli ha chiesto un test con scarso preavviso. Djokovic ha poi espresso il suo disappunto, dichiarando: "Non ho ancora fatto un controllo antidoping completo, mi devono ancora prelevare il sangue. C'è un uomo che ora è seduto in un angolo che mi segue per ore. Ho avuto una discussione con lui perché in venti anni di carriera non mi era successa prima. Ho ricevuto una notifica un'ora e mezza prima della partita. Ho la mia routine e non ho bisogno di distrarmi. Non posso pensare al prelievo di sangue né pensare se potrò donare un campione di urina. La loro è una decisione del tutto illogica".