Djokovic fischiato nel doppio con Sinner-Sonego: ecco come ha reagito

Novak Djokovic l'ha fatto ancora. Il serbo, dopo essere stato sconfitto da Jannik Sinner nel singolare di Coppa Davis, è tornato in campo per il doppio decisivo nella semifinale in Coppa Davis tra Italia e Serbia. Affiancato da Kecmanovic per sfidare nuovamente Sinner con Sonego, nel corso del secondo set Nole si è reso protagonista di un episodio polemico.