Djokovic e i 3 match point di fila annullati da Sinner: Nole commenta così

Novak Djokovic , battuto ed eliminato con la sua Serbia nella semifinale di Coppa Davis contro l' Italia , nonostante tre match point avuti a disposizione nel singolare con Jannik Sinner , ha dichiarato di "assumersi la responsabilità" della sconfitta. "Per me è una grande delusione, me ne assumo la responsabilità, ovviamente, avendo avuto tre match point. Sono stato così vicino alla vittoria", ha detto dopo l'eliminazione. Il numero 1 del mondo ha sprecato tre match point nel secondo singolare contro Sinner, mancando il successo che avrebbe dato alla Serbia il secondo punto, proiettandola alla finale di domani contro l'Australia.

Djokovic: "È davvero triste"

"È davvero triste, è lo sport. Quando perdi per il tuo Paese il sentimento di amarezza è ancora più forte", ha continuato. Una sconfitta "dura da digerire" secondo Nole, che aveva fatto della Coppa Davis uno degli obiettivi di fine stagione, dopo aver vinto tre titoli del Grande Slam (Open d'Australia, Roland-Garros e US Open), oltre alle Nitto ATP Finals disputate al Pala Alpitour di Torino. "Conosco le qualità di Jannik. Però pensavo che forse sarebbe calato un po' nel doppio, ma non è stato così" ha aggiunto. Secondo Djokovic, gli azzurri "si meritano la finale. Hanno giocato molto bene, soprattutto Jannik, nel singolare contro di me e anche nel doppio. Possiamo solo dire ben fatto" ha concluso il 36enne.