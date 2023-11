Italia, in Davis l'Australia è un tabù storico: qual è il punto di forza

Il quarto tentativo sarà quello buono per sfatare il tabù Australia quando in palio c’è l’Insalatiera d’Argento? Se lo augurano i tifosi dell’Italia, sconfitta nei tre precedenti incroci in finale Davis con i “canguri” (nel 1960, 1961 e 1977), tutti disputati sull’erba. Chi crede ai presagi, potrebbe pensare però che sia il turno dei verdeoro, di nuovo all’ultimo atto dodici mesi dopo aver ceduto al Canada. Dal suo debutto nella competizione nel 1905, il divario più lungo tra le vittorie australiane è infatti di 20 anni, in particolare tra il sesto e il settimo trionfo (1919 e 1939), ed è appunto datata 2003 l’ultima affermazione aussie, la 28ª complessiva su 48 finali. Protagonista di quel successo era Lleyton Hewitt, ora capitano di una squadra costruita a sua immagine, specie quanto a determinazione. «Sono molto fiero dei miei giocatori. In Davis non ci sono partite facili, non puoi dare niente per scontato - le parole dell’ex n.1 del mondo, 42 anni fa -. Ogni volta che questi ragazzi scendono in campo sanno per cosa stanno giocando e non è solo per se stessi. Lo spirito di squadra, il cameratismo e la cultura che abbiamo li portano ad alzare il livello».