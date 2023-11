Panatta clamoroso: "Sinner il peggior incubo di Djokovic: può farlo smettere"

"Sinner può far smettere Djokovic"

Commentando le parole di Djokovic dopo l'eliminazione della Serbia, Panatta ha detto: "Penso che Sinner sta diventando il peggior incubo di Djokovic perchè è un giocatore che tira più forte di lui, che è intelligente come lui, che lotta forse almeno come lui, molto più giovane di lui. Come io mi ricordo come Borg smise per colpa di McEnroe, come McEnroe smise per Boris Becker, penso che Sinner l'anno prossimo lo batte un altro paio di volte, Djokovic decide di smettere".