Berrettini si traveste da Salt Bae per Sinner: il gesto in Coppa Davis

MALAGA (Spagna) - A distanza da 47 anni dell'unico storico successo in Coppa Davis, la nazionale italiana di tennis prova a ripetere l'impresa nell'edizione 2023 in una finale ad alta tensione contro l'Australia. Dopo la vittoria al terzo set nel primo match di Arnaldi su Popyrin, è Jannik Sinner che può completare l'opera contro De Minaur. Ottima la partenza dell'azzurro che riesce subito a piazzare il break sull'australiano all'inizio del primo set. Grandi colpi per l'altoatesino che fanno impazzire i tifosi italiani e soprattutto Matteo Berrettini che viene ripreso dalle telecamere nell'effettuare un gesto molto famoso dopo un punto dell'amico e compagno.