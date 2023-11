Binaghi, polemica con Malagò e Coni dopo la Davis: “Mai un elogio”

"A quelli che una volta volevano linciarci e mandarci via quando siamo retrocessi in Serie C di Coppa Davis, l'ex presidente del Coni Petrucci ha sempre detto 'lasciateli lavorare, vedrete che questo gruppo dirigente andrà fino in fondo'. E così è stato". Sono le parole di Angelo Binaghi a Sky dopo il trionfo dell'Italia in Coppa Davis. Il presidente della Fitp ha elogiato Gianni Petrucci, attuale numero uno della Federbasket: