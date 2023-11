Sinner, il pensiero a Tathiana Garbin dopo la vittoria: "Siamo tutti con lei"

Dopo aver riportato in Italia la Coppa Davis dopo 47 lunghi anni , Sinner e capitan Volandri ieri in conferenza stampa hanno voluto dedicare il successo a Tathiana Garbin che oggi verrà operata a causa di una recidiva di un tumore, come annunciato da lei stessa due settimane fa.

La dedica di Sinner

In conferenza stampa, è arrivata la dedica di Sinner alla ct dell'Italtennis: "Ci tengo, vogliamo dire che domani è un giorno importante per Tathiana. Speriamo che questa vittoria possa dare forza, saremo tutti con lei. Qua si parla di vincere la Coppa Davis, sì è bello, si fa la storia e siamo tutti contenti. Ma quello che conta nella vita è totalmente qualcos'altro. Dobbiamo sentirci fortunati di essere in questa posizione. E saremo tutti con lei". Anche Volandri ha rivolto un pensiero alla Garbin: "Jannik, come abituato a fare, gioca ad anticipo. Mi sento anche io di dover dire due parole su Tati. Perché io e lei dividiamo gioie e dolori di questo ruolo, ci siamo sempre scritti. Non ho mai visto così tanto tennis a casa come durante la Billie Jean King Cup. Ci sta seguendo ogni giorno, ci scriviamo praticamente ogni giorno. Quindi s^, è un grosso in bocca al lupo a Tati".