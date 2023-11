Panatta e l'Italia in Davis: "È solo il primo trionfo e con Berrettini..."

L

i vedo ballare e abbracciarsi, gli azzurri di ora, Sinner che non sbaglia più niente che in Davis dà sempre qualcosa in più, Arnaldi che ha vinto una partita persa non so quante volte, ma è stato bravo a tenerla in piedi, a resistere fino a cambiarle il volto. Poiche deve risalire la corrente e lo farà presto, eche quando tornerà, perché sono convinto che tornerà il tennista che andava in finale a, darà a questa squadra quel tocco in più, e allora non ce ne sarà più per nessuna delle avversarie. Sono felice per questi ragazzi, perché vincere la Davis è uno dei più straordinari ricordi che ti possano accompagnare, per me è stato così, e lo sarà anche per loro, con i nomi incisi sull’argento delle targhe che accompagnano la vecchia bowl in giro per il mondo. Non è più la mia Davis, questa mi piace meno, l’ho sempre detto. Ma l’importante è averla vinta, essere sul podio più alto, tornare lì dove eravamo stati ed era, anzi, è bellissimo esserci.