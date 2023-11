Da Pietrangeli a Panatta e Sinner: l'Italia e le finali dellla Coppa Davis

Dalla parte di Nicola vi fu la Ignis, una delle azienda della ripresa italiana nel dopo guerra. L’importante era che con lui la Davis crescesse d’importanza, insieme al tennis. E la Coppa divenne la specialità di Nicola. Meglio, il suo destino…Diciotto anni di partecipazioni, 66 incontri, 164 partite, 78 singolari e 42 doppi vinti. Un record assoluto, mondiale. Arrivarono anche le prime finali italiane, nel ’60 e nel ’61, le prime delle sette che l’Italia ha giocato. Perse (4-1 e 5-0), è vero, ma entrambe sull’erba, fuori casa e contro la corazzata aussie di quei tempi - Fraser, Laver, Emerson -, la prima fra l’altro dopo aver rimontato da 0-2 e battuto gli States di Buchholtz e McKay nella finale interzone di Perth.

Il post Pietrangeli: ecco Panatta

Poi, finiti i lampi della classe eccelsa di Nick, fu necessario attendere. Non troppo, per la verità. Erano i Settanta, c’era aria di cambiamento, il Sessantotto faceva battere ancora i cuori di chi sperava che il Paese si schierasse per il nuovo invocato dalle masse giovanili. La borghesia, piccola e industriosa di allora, guardava al tennis come allo sport di un futuro migliore, assai meno tribale del calcio, più esclusivo e permeato di high class.

Fu Panatta ad aprire quelle porte, che ancora ampiamente sfruttiamo. A portare una racchetta in ogni casa. Non da solo, ma da capo-banda dei Ragazzi di Formia, formati da papà Mario Belardinelli, atto di nascita di una squadra di Coppa che vinse e molto di più avrebbe meritato di farlo. Ma nessuna delle quattro finali disputate si giocò in casa. Adriano, con Barazzutti, Belardinelli, Zugarelli, e i pochi che si aggiunsero, tra i quali Ocleppo e Claudio Panatta, restano convinti che se si fosse giocato più spesso in casa, le vittorie sarebbero state almeno due. Chissà, forse anche tre.