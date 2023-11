Italia, dopo la Coppa Davis un altro trionfo: è la 1ª volta nella storia!

L'International Tennis Federation (ITF) ha reso nota la classifica per Nazioni della Coppa Davis di fine anno, con i campioni del mondo dell'Italia che salgono al primo posto per la prima volta dopo la storica vittoria contro l'Australia , la seconda "insalatiera" nella storia del tennis azzurro! Un premio per quattro stagioni di progressi costanti: dopo essere uscita dalla fase a gironi alle Finals del 2019, l'Italia è arrivata ai quarti nella stagione combinata (causa pandemia) del 2020-21 e alle semifinali nel 2022.

Il ranking

L'Italia diventa la decima nazione a raggiungere la prima posizione - da quando è stata introdotta la classifica per nazioni di Coppa Davis nel dicembre 2001 - dopo Australia, Argentina, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Gran Bretagna, Russia e Spagna. Il Canada, campione del mondo nel 2022, scende al numero 2 nella classifica di fine anno dopo essere uscita di scena nei quarti quest'anno, mentre l'Australia rimane al numero 3, dopo la seconda finale raggiunta consecutivamente. Grazie al piazzamento in finale in questa edizione, sia l'Italia che l'Australia si sono assicurate la qualificazione automatica per la fase a gironi delle Davis Cup Finals 2024.