Fiorello e l'aneddoto sulla Champions: "Le mie ditate sulla coppa prima della finale 2010"

TORINO - Appuntamento immancabile quello con lo sport di Fiorello in compagnia di tutta la banda a 'VivaRai2!', lo show mattutino che porta il buonumore in diretta tutti i giorni dal Foro Italico. Lo showman ha raccontato un particolare aneddoto sulla finale di Madrid nel 2010, vinta dalla 'sua' Inter: «Lavoravo a Sky, mi invitarono alla finale tra Inter e Bayern Monaco e raggiunsi la cabina di regia del commento, dove c'erano Vialli e Paolo Rossi - il racconto di Fiorello -. Vedo la Champions messa lì e penso: 'Ma perché ce l'hanno gli italiani? Sarà una copia per la ripresa televisiva'... e quindi mi butto sulla Champions, la prendo per le orecchie e la alzo. Mi arrivano in quattro per rimproverarmi: stavano facendo un giro di tutte le cabine del mondo, successe un mezzo casino. Ma quando poi alzarono la Champions quelli dell'Inter pensai... l'ho alzata prima io!».