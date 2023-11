Sinner ha battuto tutti i top ten, ora c’è l’ultimo esame da superare

Dopo averlo visto conquistare tutti a Torino e completare la lista dei top 10 sconfitti si pensava che lo Slam perfetto per il primo trionfo sarebbe stato l’Us Open , complice l’Olimpiade che scompaginerà i piani di tutti e il fatto che da sempre Flushing Meadows è il meno lineare tra tutti i 4 major. Dopo averlo ammirato nella partita che può girare una carriera, perché annullare tre match point a Novak Djokovic è roba per pochissimi, la sensazione è che già l’Australia sia il torneo cui Jannik Sinner si presenterà con l’ambizione massima . Certo, resta da verificare la tenuta sulla distanza dei tre set su cinque. Ma la tenuta sulle due settimane l’ha mostrata tra Torino e Malaga e lui stesso già durante le Nitto ATP Finals aveva annunciato che avrebbe incrementato l’attenzione all’aspetto atletico visto che, « da poco ho smesso di crescere ». E dunque può caricare. Risolto questo dubbio bisogna guardare agli avversari, ora che Jannik ha migliorato il gioco di volo e la propensione a rete, ma soprattutto ha mostrato negli ultimi messi un servizio assai più incisivo, potete e vario. Costante. In questi ultimi mesi inoltre Jannik ha destabilizzato Daniil Medvedev, battendolo tre volte e in tre modi diversi , tanto da far ammettere al genio russo che Sinner sarà un numero se resterà questo (e invece noi sappiamo che migliorerà). E nelle due settimane ha certamente insinuato il dubbio a Novak Djokovic , piegandolo due volte su tre. E questi due dettagli valgono parecchio.

Sinner, i vantaggi di essere numero 4

Un’altra chiave: Sinner in quanto numero 4 del mondo si presenterà al sorteggio di Melbourne sicuro della posizione numero 4. Significa evitare sua maestà Djokovic, il duellante Alcaraz e il temibile Medvedev fino alle semifinali. E se Alcaraz sembra ancora oggi più completo, ha mostrato limiti fisici e come sottolineato dal coach Juan Carlos Ferrero sembra Gli altri? Tsitsipas sembra francamente disarmato, meno completo di Sinner, il russo Rublev oltre al proprio autolesionismo e al gioco in tendenza monocorde, ha una tradizione perdente con Sinner. Resta Holger Rune che in qualche modo crea problemi a Jannik, ma anche lui è uscito sconfitto a Torino. E Ben Shelton, l’altro giovane candidato al top mondiale per 10 anni, ha ancora poca esperienza e strategia da affiancare al suo tennis esuberante, sfacciato. Passi che nel tennis ogni giorno è diverso, ogni avversario può essere al top mentre tu hai dormito male, però la maturità e la tenuta mentale di Jannik garantiscono anche se nel 2023 ha raggiunto la semifinale a Wimbledon e poi due ottavi e un 2° turno Slam. Sinner può cavalcare l’onda in Australia. Ulteriore conferma, dai bookmakers: un primo Slam per il leader azzurro si gioca a 2,50 entro l’anno. E il n. 1 è considerato traguardo possibile: si gioca a 5, mentre il sorpasso su Alcaraz a 2,35.