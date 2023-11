GEDDA (Arania Saudita) - Va alla testa di serie numero uno, il francese Arthur Fils, la gara inaugurale delle Next Gen ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto under 21 al mondo. A farne le spese, nel match valido per il Gruppo Verde, è il 20enne pesarese Luca Nardi, sconfitto in cinque set con il punteggio di 4-2, 3(6)-4, 2-4, 4-1, 2-4.