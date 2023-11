Cobolli ko, ma la semifinale Next Gen ATP Finals è possibile. Nardi out

JEDDAH (Arabia Saudita) - Dopo l'ottimo esordio con il successo su Stricker, Flavio Cobolli si arrende nella seconda giornata del girone verde della Next Gen ATP Finals allo strapotere di Arthur Fils. Niente da fare per il tennista fiorentino che cade sotto i colpi del 2004 francese, primo tennista a conquistare il pass per le semifinali. Vittoria in 4-1, 4-2, 4-2 dopo un'ora esatta di gioco. Per Cobolli resta la speranza di poter strappare il pass per la top 4 nel match finale, il derby contro Nardi. In caso di vittoria il classe 2002 sarebbe qualificato grazie al successo all'esordio contro lo svizzero.