Nardi vince il derby Next Gen ATP Finals con Cobolli ma vanno fuori entrambi

Luca Nardi e Flavio Cobolli sono fuori dalle Next Gen Atp Finals di tennis a Jeddah , in Arabia Saudita. Entrambi eliminati, infatti, dopo la vittoria di Nardi nel derby azzurro e il set ottenuto da Stricker contro Fils nell'ultimo turno del gruppo A . Il tennista di Pesaro ha vinto contro Cobolli in cinque in cinque set con il punteggio di 3-4(4) 4-2 4-3(1) 1-4 4-3(3), togliendo la possibilità al suo connazionale di passare il turno.

Le parole di Nardi

"Oggi ci tenevo a far bene, purtroppo non mi sono qualificato ma volevo provare a vincere. E' stata una partita di alti e bassi, dopo l'infortunio alla coscia ho giocato senza paura, a quel punto sapevo che non sarei passato. Sono contento. Nel terzo set ho avuto una buona reazione sul 3-2, e restare attaccato è una cosa che un po' mi manca nel mio carattere. Se c'è una cosa che mi porto dietro è proprio il non aver mollato fino all'ultimo. 2024? Mi allenerò con Sinner, sperando che mi faccia giocare" ha dichiarato Nardi dopo la vittoria nel derby azzurro alle Next Gen Atp Finals di Jeddah.