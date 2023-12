Sinner si mostra al mondo. E a 20 anni diventa uomo

Occorre tornare indietro di anni per trovare un altro esordiente in grado di raggiungere i quarti al primo impegno nel Campionato Mondiale su terra rossa. Era il 2005 e in quel Roland Garros fu il bimbo selvaggio a festeggiare i 19 anni. Lo chiamavano Mowgly, il figlio della giungla. E un po’ lo era davvero, o forse gli faceva il verso, chissà…. Indossava canottiere che non si erano mai viste su un campo da tennis, e mostrava una vitalità che si esprimeva nei grandi balzi di gioia a ogni punto. Rubava lo sguardo. Rafa Nadal era un Tarzan bambino.



Il miracolo si è ripetuto quindici anni dopo, ed è tutto made in Italy. Jannik Sinner è l’esatto opposto del pibe de Manacor, ma ha raggiunto i quarti al suo primo Roland Garros e alla stessa età, 19 anni. Altro genere di persona, il semoloso, rispetto a Rafa. Eppure prensile, trasformista, agile nei pensieri e pronto a cambiare direzione quand’è il caso. Ha la fame di chi sa che può arrivare molto in alto, ma non la fretta che può fare brutti scherzi. Non mostra tentennamenti, Sinner, e i dubbi, quando ci sono, se li fa passare attenendosi ai responsi che vengono dal mettere in pratica le sue intenzioni. «È vero, non festeggio, non mi esalto. Mi contengo», spiegò una volta Semola, un po’ nicchiando, «difficilmente mi vedrete euforico. Ma dentro sono un fuoco. Non mi piace metterlo in mostra, tutto qua».