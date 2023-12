Medjedovic, trionfa l’allievo di Djokovic: Nole sta costruendo il suo erede

Il “maestro” dei Next Gen 2023, eletto ieri a Gedda che per la prima volta ha ospitato la sfida tra i migliori otto under 21 del ranking ATP, è il serbo Hamad Medjedovic, “protetto” di Novak Djokovic e seguito in tribuna dal coach Viktor Troicki, anche capitano di Davis Cup. Hamad ha 20 anni ed attualmente occupa la posizione numero 110 ATP, dopo essere stato anche numero 102 nell’ottobre scorso.