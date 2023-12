Sinner: "La pressione va presa col sorriso". E rivela l'obiettivo del 2024

MILANO - Jannik Sinner torna a parlare della suo gran finale di stagione 2023 e del trionfo in Coppa Davis. In occasione dei SuperTennis Awards in corso a Milano il numero 4 al mondo ha dichiarato: "Avere addosso la pressione è un onore ma va presa con il sorriso, il 2024 deve essere un anno di conferma. Ho disputato un ottimo finale di stagione - aggiunge - con la vittoria della Davis ho provato tante emozioni. Non ci siamo forse accorti quanto fosse importante per gli italiani". Dopo qualche giorno di vacanza in Trentino Sinner è già focalizzato sul futuro: "Sarà importante partire positivi come in questi mesi del 2023. Sarà un'altra stagione da grandi emozioni".