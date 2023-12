Australian Open, da Sinner a Paolini: almeno dieci azzurri nei main draw

Saranno almeno dieci i rappresentati del tennis tricolore al via nei tabelloni principali dell'Australian Open, primo Slam del 2024 che scatta domenica 14 febbraio e che per la prima volta sarà spalmato su 15 giorni sui campi in cemento di Melbourne Park. Sicura la presenza di 5 uomini e 5 donne nel main draw, ma il numero potrebbe anche aumentare. Facciamo il punto.