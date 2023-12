Kyrgios a sorpresa: ora è su Onlyfans. "So cosa vogliono i miei fan"

Nick Kyrgios torna a far parlare di sé. Il tennista australiano, che non scende in campo da giugno 2023 in seguito a diversi problemi fisici che lo tormentano, ha deciso a sorpresa di dedicarsi ad un'altra attività. Kyrgios, che poco tempo fa aveva parlato dei suoi problemi passati con depressione e autolesionismo , tramite i suoi profili social ha annunciato il suo sbarco su Onlyfans .

Kyrgios, l'annuncio su Onlyfans

Il classe 1995 ha pubblicato un video per ufficializzare l'inizio della sua nuova avventura, commentando: "Lanciarmi su OnlyFans è stato un gioco da ragazzi. Sta rivoluzionando i social media e volevo farne parte. Gli atleti non possono più limitarsi a presentarsi in campo, dobbiamo presentarci anche online. Voglio creare, produrre, dirigere e possedere contenuti. Questo è il futuro" per poi specificare: "Ho parlato direttamente con i miei fan per anni e so cosa vogliono vedere. Certo, ci saranno palline da tennis coinvolte, consigli, trucchi e dietro le quinte, ma potranno vedere tutti i diversi lati di me. Il gioco, i tatuaggi, il mio lato intimo: è tutto sul tavolo e porterò con me i fan per l’intero viaggio!”.