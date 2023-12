Nardi, un nuovo staff. E ora a lezione da Sinner

Ha deciso di voltare pagina per puntare a ritagliarsi uno spazio nel tennis che conta, dove tanti addetti ai lavori lo vedono fin da quando era ragazzino. Luca Nardi, reduce dalle Next Gen Atp Finals di Gedda, ha scelto la Galimberti Tennis Academy per cercare quella consacrazione che è nelle sue corde dal punto di vista delle qualità tecniche. Il 20enne di Pesaro, una volta rientrato dall’Arabia Saudita, ha già iniziato a far base per gli allenamenti al Queen’s Club di Cattolica, la nuova struttura realizzata in riva dall’Adriatico da Giorgio Galimberti, che ha messo assieme un team di specialisti per portare in alto questo giocatore tanto talentuoso quanto finora discontinuo. Matteo Baldini sarà il preparatore atletico personale di Nardi, Marco De Rossi (ha lasciato l’attività di giocatore per buttarsi in questa avventura) affiancherà come tecnico l’ex davisman azzurro nel ruolo di coach, il fisioterapista Frank Musarra e il medico Piero Benelli, da sempre accanto al pesarese, e Simone Bertino, video-analista, figura ormai fondamentale in questo ambito.