Djokovic stoppa il giornalista e lo corregge: la replica è tagliente

BELGRADO (Serbia) - Novak Djokovic è stato ospite della trasmissione "60 minuti" sul celebre canale CBS, Novak Djokovic ha accettato di rispondere a tutte le domande di Jon Wertheim, giornalista che conosce bene perché si incontrano frequentemente durante tutta la stagione in varie competizioni. Djokovic è reduce da un'altra superlativa stagione con 3 slam vinti, le Nitto Atp Finals chiudendo ancora numero da 1 del mondo con solo due amarezze: la sconfitta in finale a Wimbledon contro Alcaraz e la semifinale di Coppa Davis per mano dell'Italia di Jannik Sinner.

Djokovic ed il lavoro

Il serbo ormai centellinella i suoi sforzi durante l'annata selezionando pochi tornei, durante l'intervista, parlando della forza mentale del serbo, Wertheim ha parlato di un dono naturale che possiede il supercampione di Belgrado. Visibilmente turbato da questa osservazione, Novak è intervenuto e si è permesso di interrompere il giornalista della CBS, chiarendo la situazione: "Mi scusi, ma devo correggere quello che dici, no, non è un dono della natura, è qualcosa che è successo dopo tanto duro lavoro".