Sinner senza sosta, è già in campo per allenarsi: i tifosi reagiscono così

Jannik Sinner non si ferma mai. Il fenomeno altoatesino classe 2001, dopo aver portato l' Italia al clamoroso successo in Coppa Davis , sta continuando ad allenarsi senza sosta nonostante il circuito Atp sia momentaneamente in pausa. Jannik ha infatti postato un video tramite il suo profilo Instagram che lo riprende mentre effettua qualche scambio in campo.

Sinner, il calendario dei prossimi impegni

Il post di Sinner è subito diventato virale ed è stato riempito di commenti dei tifosi, entusiasti per l'impegno costante e la determinazione dell'azzurro. "La domenica il giorno del riposo? No, non per Jannik. Aspettiamo il 14 gennaio più di Natale!" è solo uno dei tanti apprezzamenti ricevuti da Sinner in vista dei prossimi impegni dell'anno nuovo. In primis il Kooyong Classic e gli Australian Open di gennaio. Dopo i tornei in Australia Jannik sarà impegnato a febbraio nell'Atp 250 di Marsiglia e nell'Atp 500 di Rotterdam. A marzo toccherà al Masters 1000 Indian Wells in California e al Masters 1000 di Miami. Insomma, la mentalità del numero 1 non va mai in vacanza.