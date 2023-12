Djokovic dimentica Sinner, poi rivela la sua verità: “Tutto il mondo contro”

BELGRADO (Serbia) - Novak Djokovic è stato ospite della trasmissione "60 minuti" sulla CBS. Nei giorni scorsi erano emersi estratti dell'intervista rilasciata a Jon Wertheim e oggi sono arrivate delle nuove dichiarazioni nelle quali il numero 1 al mondo ha trattato diversi temi. Tra questi il Covid, Djokovic fu "cacciato" dall'Australia nell'edizione 2022 dell'Australian Open (vinta da Nadal) per via della mancata vaccinazione generando molte polemiche: "Sì, fui dichiarato il cattivo e in pratica avevo tutto il mondo contro di me. In campo avevo già provato quel tipo di sensazione, l'avere un pubblico che non tifasse per me, ma in vita mia non avevo mai provato nulla di simile. La gente mi etichettò come No-Vax, ma io non sono né No-Vax né Pro-Vax. Sono per la libertà di scelta".