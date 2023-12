Berrettini, la fine di un incubo: c'è la data del ritorno in campo

Sinner senza sosta: è già in campo ad allenarsi

Berrettini riparte da Brisbane

Riparte dall'Australia il cammino di Berrettini che nel frattempo è scivolato alla posizione numero 92 del ranking Atp. L'ultima partita giocata nel circuito risale a fine agosto, proprio in quel secondo turno degli Us Open quando si infortunò alla caviglia durante contro il francese Rinderknech. Il torneo di Brisbane anticiperà l'Australian Open e per Berrettini sarà un primissimo banco di prova. Nel tabellone ci sono tantissimi rivali di livello: tra gli altri Rune, Dimitrov, Shelton, Humbert, Korda, Baez, Etcheverry e Karatsev. Senza dimenticare Rafa Nadal, pronto anche lui a stupire con il rientro in campo.