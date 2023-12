Fognini, esclusione e polemiche: la sincerità di Volandri spiazza tutti

Volandri su Sinner e Fognini

Volandri ha proseguito: "Mai pensato di non riconvocare Sinner dopo le polemiche? Neanche per un secondo. Jannik aveva dato disponibilità fino alla partita con Zverev, poi ha avuto problemi. Lui è quello che ha più presenze in Nazionale con me", prosegue. Infine, tornando sull'esclusione di Fognini, Volandri ammette che "nasce come un problema tecnico, soprattutto fisico. Di poca affidabilità. In questi due anni e mezzo ho imparato che avere a che fare con gli infortuni è importantissimo e il gruppo fa la differenza", conclude. Allo stesso evento ha partecipato anche Nicola Pietrangeli, che ha dichiarato: "Con il ritorno in campo di Berrettini non ce ne sarà più per nessuno. Abbiamo una squadra che, in Coppa Davis, partirà come quella da battere. La Coppa Davis è diversa da tutti gli altri tornei anche se adesso è cambiato il regolamento e a me non piace".