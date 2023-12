Berrettini, Roig dopo Santopadre: chi è il nuovo allenatore dell’azzurro

La seconda vita agonistica di Matteo Berrettini , ex numero 6 del mondo e oggi sceso al n. 92, con l’ultima apparizione stagionale agli US Open 2023 (2° turno con infortunio alla caviglia nel match con Rinderknech), è pronta a ripartire. Salvo sorprese succederà nel 250 Atp di Brisbane, in calendario a fine dicembre, dove il tennista romano figura a oggi iscritto nel draw di qualificazione. Quasi pronto dunque per la partenza in vista della lunga trasferta australiana, Berrettini ha anche scelto il successore del suo storico coach, Vincenzo Santopadre .

Sarà lo spagnolo Francisco Roig, 55 anni ex numero 60 Atp. L’iberico è stato per molto tempo componente dello staff di Rafael Nadal e dunque anche come tecnico assicura esperienza e qualità. Naufragata l’ipotesi Enqvist, pare in seguito a problemi personali dello svedese, Matteo ha già svolto i primi allenamenti a Montecarlo con Roig.

Il ritorno di Nadal e il match su Netflix

Prima tappa dunque Brisbane, torneo nel quale tornerà alle competizioni e in tabellone grazie al ranking protetto, anche Rafael Nadal. Proprio l’ex numero 1 del mondo e il suo erede designato Carlos Alcaraz, oggi numero 2 del ranking ma già in vetta alla classifica Atp saranno protagonisti il prossimo 3 marzo di un match esibizione che si svolgerà a Las Vegas e sarà trasmesso in diretta streaming da Netflix, una novità assoluta per la piattaforma che col tennis ha già legato con la realizzazione della docu-serie Break Point, rinnovata per una seconda stagione. L’esibizione precederà di tre giorni l’inizio del Sunshine Double, la nota accoppiata di eventi Masters 1000 che scatta il 6 marzo a Indian Wells e prosegue con Miami. L’esibizione tra i due spagnoli, rinviata quest’anno per le vicissitudini fisiche di Rafa, prenderà il nome di “The Netflix Slam” e sarà storica. E’ stata la stessa piattaforma a darne l’annuncio ufficiale sui suoi canali social. Il match sarà trasmesso in esclusiva da Netflix.