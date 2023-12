Polemica Djokovic: tira in mezzo il team di Sinner e lancia una bordata all’ATP!

Djokovic polemico: le sue parole

Novak Djokovic ovviamente ha avuto da ridere: il numero 1 al mondo, vincitore di Australian Open, Roland Garros e US Open si è prima congratulato con Vagnozzi e Cahill, ma poi ha polemizzato taggando il proprio coach Goran Ivanisevic e l’account ufficiale dell’ATP: “Goran, suppongo che abbiamo bisogno di vincere 4 Slam su 4 per fare in modo che tu, forse (e dico forse), possa essere considerato coach dell’anno. Chiudere l’anno da numero 1 vincendo tre Slam e le ATP Finals e avere fatto la storia di questo sport non è abbastanza, mio caro coach…“.