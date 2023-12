“Filmava la ex nuda di nascosto”: guai in vista per il finalista Wimbledon

Guai in vista per David Nalbandian, ex tennista argentino, che ha ricevuto un'ordinanza restrittiva a seguito delle accuse della sua ex fidanzata Araceli Torrado. Nalbandian avrebbe installato una telecamera dietro un condotto d'aerazione nell'appartamento della modella trentenne che ha affermato di essere stata ripresa nuda a sua insaputa dall'ex. Come riportato dal Sun, Araceli Torrado è apparsa in tribunale per presentare la sua denuncia, accusando Nalbandian di molestie e stalking e dichiarando ai media argentini: "Nalbandian mi ha filmato e registrato per un tempo sufficiente per avere filmati e immagini di me nuda e di altri momenti privati ??che coinvolgono me, la mia famiglia e i miei amici. Provo panico e ansia per quello che potrebbe avere sul suo telefono o su un'applicazione. Vogliamo un ordine del tribunale per il sequestro dei suoi dispositivi elettronici. Mi sento sollevata sapendo che tutto questo è diventato pubblico e che il sistema giudiziario mi ha ascoltato".