Volandri, le parole su Sinner sono clamorose: "Slam e numero 1, può tutto"

"Sinner numero 1? Ci può arrivare, si sta allenando. Può vincere anche più di uno Slam. Sta lavorando per questo, vedremo in quanto tempo. Programmi 2024? Le prospettive sono ottime. È una squadra giovane, ci poniamo l'obiettivo di vincere la Coppa Davis nel 2024 con Berrettini. Il premio Asi è un ulteriore premio, ci stiamo rendendo conto dopo settimane dell'effetto che è stato vincere una Coppa Davis dopo così tanti anni, dell'affetto che gli italiani ci stanno regalando. Tutti ci hanno visto in tv siamo orgogliosi. Berrettini sta bene. I ragazzi si stanno allenando con l'entusiasmo della Coppa Davis". Così il capitano della Nazionale italiana di tennis , Filippo Volandri , a margine della 18° Premio ASI Sport&Cultura, organizzato da ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) al Coni.

Le parole sul Milan

Poi, sul Milan: "Milan? Io ci sono dentro da abbastanza per capire che c’è bisogno di tempo per raggiungere dei risultati e lavorare in serenità. Non si può cambiare idea da un giorno all’altro e questo l’ho vissuto sulla mia pelle. Ci vogliono tutte le informazioni e quelle, se parliamo di Milan, le ha solo Pioli. Ritorno di Ibra come consulente? Per me può fare qualsiasi ruolo e performerà alla grande" ha spiegato Volandri.