Tutti pazzi per Sonego a Torino: domande e palleggi sul campo

Lorenzo! Lorenzo! Lorenzo!...Un nome solo gridato dai ragazzi della Scuola Tennis del Circolo della Stampa Sporting di Torino in trepidante attesa del loro idolo, fresco di conquista della Davis Cup e impegnato sui campi del Training Center a rifinire la preparazione in vista dell’ormai imminente inizio della nuova stagione. Lorenzo Sonego, attuale numero 46 ATP partirà per l’Australia il 24 dicembre e a Natale sarà in volo. Il 30 dicembre si confronterà con un top ten come Alexander Zverev in United Cup. Terminata la competizione a squadre giocherà il 250 ATP di Adelaide che precederà l’inizio del primo Slam di stagione: «Tutto procede bene – ha detto Sonego prima del bagno di “giovane folla” – e sono fiducioso».