Rune ci ricasca, risposta volgarissima: in studio e sugli spalti cala il gelo

Holger Rune ci ricasca. Il tennista danese, numero 8 al mondo, è stato sconfitto in finale dell' Ultimate Tennis Showdown da Jack Draper . Oltre al risultato, Rune ha fatto parlare di sé per le critiche velate e non solo al format creato dal suo ex coach Mouratoglou . Gli aspetti che non sono piaciuti a Holger sono le interviste durante i match e l'eccessiva libertà concessa ai giocatori.

Rune, cosa è successo

Durante la sfida contro Bublik, il danese ha espresso il suo dissenso verso il format: "Non mi piace. Non lo so, è pur sempre tennis ma è strano" per poi rispondere male alle domande degli interlocutori: "Che domanda stupida..." lasciando in maniera sbrigativa l'intervista per tornare subito a giocare. Successivamente i risultati positivi avevano calmato la sua ira, tornata poi in occasione della difficile partita contro Rublev. Il russo ha protestato a lungo con l'arbitro fino ad arrampicarsi sul suo seggiolino. In merito a quanto accaduto, Rune ha risposto: "Questo è uno spettacolo di merda". Le sue parole hanno fatto calare il gelo tra tutti i presenti, spiazzati dal giudizio del danese.