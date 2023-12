"Sinner come me, vincerà gli Slam”: Schiavone loda Jannik e svela: “Ho visto…"

MILANO - "Vedere alzare al cielo la Coppa Davis e sapere che siamo la Nazionale maschile più forte al mondo è un grande orgoglio". Lo è anche per Francesca Schiavone presente alla prima edizione del Coni Lombardia Awards , l’evento ideato e organizzato col sostegno della Regione. Vederla alzarla da Sinner è stato ancora più emozionante . "Jannik ha appena iniziato la sua crescita entrando nei primi cinque al mondo. Oggi è arrivato il momento di raggiungere la vetta non solo per poter diventare il numero uno, ma per portarci a casa una coppa dello Slam. Perché vincerla credo che sia la cosa più bella ed emozionante per chi fa questo sport… ".

A gennaio c’è il primo grande Slam e Sinner è testa di serie come numero 4 al Mondo.

"Numero quarto lo è stato Panatta, lo sono stata io, lo è Sinner. Ma è il momento di rompere il ghiaccio e di andarsi a prendere il numero tre, il numero due. Magari il numero uno. La cosa più bella di Jannik è la capacità di capire che lui è in continua crescita. Sono stata una settimana ad allenarmi con lui e ho capito che non si sente arrivato, sa che ha appena iniziato il suo viaggio".

Lei ha vinto uno Slam: il Roland Garros nel 2010.

"È stato straordinario, ho raggiunto la vetta di una montagna dopo un percorso bellissimo per raggiungerla. È stata la felicità più grande della mia carriera. Ma il viaggio è stata la cosa più bella che ricordo bene. Un viaggio indimenticabile che auguro di fare ora a Jannik".

Una montagna difficile da scalare a quanto pare per noi italiani.

"È difficile per tutti, non solo per noi italiani. La concentrazione e il continuo andare oltre i propri limiti è quello che serve oggi. E Jannik non si accontenta mai, ha sempre voglia di crescere".