Djokovic rosicone 2023! Tsitsipas "Scappato de casa", Rublev "pila de facioli"

Premio “Rosicone d’oro per l’anno 2023”. Candidati Daniil Medvedev per le boccacce in cui si produce ogni qualvolta va sotto nel punteggio; Novak Djokovic per la mirifica interpretazione di un uomo in lotta con tutti pur essendo solo al comando; Nicola Pietrangeli per gli struggenti monologhi nei quali non si capisce se ce l’abbia con qualcuno o solo con l’età; Andrey Rublev per il senso artistico delle sue produzioni cariche di autoironia, nei panni di un tennista che rosica contro se stesso; e Cameron Norrie, per la pallata sotto forma di smash spedita a Djokovic negli ottavi di Roma. Premio assegnato all’unanimità a… Novak Djokovic! Leggiamo insieme le motivazioni della giuria internazionale: “Per non aver evitato, ancora una volta, di sbarellare all’annuncio di una designazione da lui non condivisa, quella che ha destinato il premio Coach of the Year a Simone Vagnozzi e Darren Cahill e non al proprio coach Goran Ivanisevic. Recidivo, non utilizza metafore, risultando oltre modo sintetico e incisivo nel rendere al meglio l’idea degli spazi ristretti nei quali l’anima sua stenta a respirare”.