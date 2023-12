Sorpresa Rune, “scippo” a Federer: la mossa inaspettata per puntare al vertice

Tanto talento e tanta voglia di inserirsi definitivamente nel club dei tennisti più forti del mondo: Holger Rune vuole puntare in alto e dopo Becker inserisce un'altra leggenda all'interno del suo staff. Il danese classe 2003, attuale n.8 del mondo, ha deciso di affidarsi a Severin Lüthi, allenatore per ben 15 anni di Roger Federer prima del ritiro del campione svizzero nel 2022. Dopo Boris Becker, coach di Novak Djokovic dal 2013 al 2016, Holger ha deciso di puntare su un altro uomo di grande esperienza per tornare a esprimere un gioco d’alta qualità.